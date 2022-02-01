Сыгравший в тюменской новелле фильма "Елки-8" стендап-комик высказался по поводу ситуации на Донбассе

| Фото: личный аккаунт Стаса Старовойтова в Instagram | Фото: личный аккаунт Стаса Старовойтова в Instagram

Мнение о специальной военной операции России на Донбассе высказал в своем аккаунте в Instagram стендап-комик Стас Старовойтов, сыгравший в тюменской новелле новогоднего фильма "Елки-8". Обращение он адресовал российским артистам, сообщает издание "Тюменская область сегодня":

"Господа ортисты!..Читать вас противно! <…> Мир – он в обе стороны мир, а не только в ту, где вы рынок потеряли! А вот за что мне стыдно: за сожженных 2.05.2014, за символы дивизии "ДАС Райх" на флагах батальона "Азов" (запрещенная на территории России организация – прим. ред.), за 8 лет смерти русских рядом с Ростовской областью. <...> Возможно, мои не правы сейчас, но они мои, и других у меня нет. <...> Извините. Ну невозможно уже. Обнимите своих жен, детей, матерей. Позвоните своим, кто в России, Украине, Беларуси. И скажите им, что вы их любите. И помните, на каком языке вы это будете говорить", – написал Стас Старовойтов.

Как отмечает "Тюменская область сегодня", в поддержку позиции стендап-комика высказались журналист, сотрудник ВГТРК Андрей Медведев, а также журналисты RT.