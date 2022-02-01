Подготовку кадров для строительной отрасли обсудят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новшества в строительной отрасли, которые вступают в силу в этом году, станут предметом обсуждения на третьем Градостроительном форуме в Тюмени. Одной из тем станет независимая оценка квалификации работников этой сферы.

"С 1 сентября 2022 года вводится обязательная независимая оценка квалификации для специалистов, организующих работы по строительству, инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию, которые включены в национальный реестр. Они должны раз в пять лет проходить квалификационный экзамен. В настоящее время пробно сдать теорию можно по квалификации "Организатор строительного производства", — отмечает генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

Градостроительный форум и 14 специализированных выставок пройдут в Тюмени на площадке "Тюменской ярмарки" в 2022 году, сообщает департамент потребительского рынка администрации города.