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В Голышманово на гранты реализуют туристические проекты и благоустраивают площадки

Общество, 15:44 26 февраля 2022

группа "Земляновская сельская администрация" ВКонтакте | Фото: группа "Земляновская сельская администрация" ВКонтакте

В Голышмановском округе работают около десяти социально-ориентированных НКО, которые тесно сотрудничают с муниципальным ресурсным центром. Ко Всемирному дню некоммерческих организаций, который отмечается 27 февраля, о реализуемых проектах рассказали изданию "Комсомольская правда - Тюмень" в благотворительном фонде "Наше время".

"Мы уже с 2014 года совместно с муниципальной властью проводим конкурсы поддержки активных жителей, которые хотят жить лучше и сами прикладывают усилия к повышению качества жизни", — поделилась исполнительный директор БФ "Наше время" Ольга Бадрызлова.

Инициативные жители организуют событийные мероприятия, создают памятные места, разбивают парки, строят спортивные и детские игровые площадки, развивают сельский туризм. Три объекта уже действуют: музей под открытым небом в Боровлянке, русская изба в Земляной и чувашская изба в Медведево.

В Голышмановском округе при поддержке органов местного самоуправления организуются три грантовых конкурса. В муниципальный ресурсный центр поступило 60 заявок от инициативных местных жителей.

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# гранты , социально ориентированные некоммерческие организации

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