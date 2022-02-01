Строительство дорог продолжится в Ново-Патрушево в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы, связанные со строительством новых дорог в Ново-Патрушево, продолжат в Тюмени в 2022 году.

Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Руслан Кухарук.

"Вы видите, как активно застраивается микрорайон. Сегодня здесь строят детский сад, школу. Конечно, понимаем, что разветвленная улично-дорожная сеть должна быть готова к приему новых жильцов микрорайона и тех, кто будет пользоваться объектами социальной инфраструктуры", – сказал Руслан Кухарук.

Будут выполняться работы по строительству улиц Константина Посьета, Николая Никитина, Александра Митинского до ул. Монтажников.

"Несмотря на то, что строительный сезон еще впереди, сотрудники департамента дорожной инфраструктуры и транспорта проводят серьезную работу по объявлению контрактов, определению подрядных организаций, заключению договоров на выполнение строительно-монтажных работ и капитальному ремонту, а также по разработке проектной документации. В частности, в этом году у нас большие планы по строительству новых дорог, как в новых микрорайонах, так и в существующей застройке", – поделился глава города.

В новой застройке заречной части Тюмени приступят к обустройству ул. Тимофея Кармацкого – она соединит ул. Алебашевскую с ул. Мельникайте. Продолжатся работы на ул. Газовиков.

В 2022 году в Тюмени начнется строительство улицы Фармана Салманова в "Ямальском-2". Будут продолжены мероприятия, связанные с созданием дорожной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. По словам Руслана Кухарука, серьезный объект уже сегодня существенно разгрузил транспортный узел в этом районе.

Приоритетность появления новых дорог и капремонт существующих определена в документе "Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры". Она базируется на разрешениях на строительство, которые выдаются на новые микрорайоны.

"Приоритетность определяем в зависимости от состояния улично-дорожной сети. Конечно, учитываем обращения тюменцев. В 2022 году осуществляем строительство дорог в Казарово. Это улица Павла Рощевского. Продолжим капитальный ремонт улицы Григория Алексеева. Строительство новых дорог в капитальном исполнении продлится в микрорайоне Березняки: улицы Нефтеюганская, Лангепасская. Продолжим строительство улицы Розы Трениной в Восточном микрорайоне. По всем этим объектам поступало много обращений в адрес администрации города", – добавил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова