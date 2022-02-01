Тюменца задержали за избиение брата

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

39-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями доставили в одно из медучреждений Тюмени. Как оказалось, его избил брат.

Инцидент произошел в поселке Войновка. Задержанный полицией подозреваемый — 41-летний брат потерпевшего — рассказал, что накануне они распивали спиртное в квартире, и у них возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов руками и ногами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальна санкция статьи — восемь лет лишения свободы.