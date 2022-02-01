Александр Школенко: все, кто хочет мира, но воюет внутри себя с другими, не хочет мира

| Фото: личная страница Александра Школенко ВКонтакте | Фото: личная страница Александра Школенко ВКонтакте

Все, кто хочет мира, но воюет внутри себя с другими — в диалогах, в мыслях, в эмоциях, — не хочет мира, написал в своем аккаунте в Instagram сооснователь онлайн-кинотеатра ZeroPlus.tv, продюсер Международного кинофестиваля "Ноль Плюс", соавтор образовательной программы "Кинопедагогика" Александр Школенко. В посте он отметил, что главные враги человечества и человека — капитализм и невежество.

"Для капитала человеческая жизнь — ничто. Даже человека он называет капиталом. Капитал — военный стратег и захватчик. Ему уже не нужны страны, национальности, суверенитеты. Ему не нужна ни Украина, ни Россия. Но нужен контроль не только над ними обеими, но и над всеми.

Невежество позволяет, занимая сторону, допускать и выкармливать в своей душе ненависть, неприязнь и обвинение к другой точке зрения. Все, кто хочет мира, но воюет внутри себя с другими - в диалогах, в мыслях, в эмоциях, - не хочет мира. Поэтому давайте сканировать себя и не воевать. Мы же за мир, не так ли?

В противостоянии, которым мы обеспокоены, действительный враг не виден. Его можно поискать, взглянув в доступную историю. И посмотреть, что после своих военных миссий оставляет, скажем, США, Германия, Британия, а что Россия", — написал Александр Школенко.

К посту он приложил фотографию с подписью: "На фоторафии Саша подросток на одной из центральных улиц Киева, в котором проходила значительная часть детства. Тогда русский язык не притесняли".