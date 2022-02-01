Российская сборная по биатлону отказалась участвовать в Кубках мира под нейтральным флагом

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Сборная России по биатлону отказалась от участия в оставшихся Кубках мира и Кубке IBU. Это связано с решением Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов. Союз биатлонистов России считает его неправомерным и необоснованным.

Как сообщается на сайте СБР, спортивная организация страны не нарушала никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

"Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU", - сказали представители СБР.