  • 27 февраля 202227.02.2022воскресенье
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Российская сборная по биатлону отказалась участвовать в Кубках мира под нейтральным флагом

Спорт, 11:19 27 февраля 2022

biathlonrus.com

Сборная России по биатлону отказалась от участия в оставшихся Кубках мира и Кубке IBU. Это связано с решением Международного союза биатлонистов от 26 февраля 2022 года о нейтральном статусе российских спортсменов. Союз биатлонистов России считает его неправомерным и необоснованным.

Как сообщается на сайте СБР, спортивная организация страны не нарушала никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

"Решение IBU прямо нарушает основополагающие принципы Олимпизма и Олимпийской Хартии. Это прямая дискриминация в отношении нашей страны и российских спортсменов, несовместимая с принадлежностью к Олимпийскому движению. Мы возмущены этими неправомерными действиями IBU и будем отстаивать в суде права наших спортсменов и права СБР как члена IBU", - сказали представители СБР.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон , Кубок мира по биатлону , СБР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 27.02.2022В Тюмени отменен третий этап Кубка мира по ледолазанию
11:42 27.02.2022Тюменский лыжник Глеб Ретивых стал пятым на этапе Кубка мира в Лахти
11:19 27.02.2022Российская сборная по биатлону отказалась участвовать в Кубках мира под нейтральным флагом
10:02 27.02.2022Роман Ольховский: Тюменская область выводит спортивные проекты на федеральный уровень