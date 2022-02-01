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Тюменские автомобилисты поддержали флешмоб в продержку спецоперации на Украине

Общество, 14:21 27 февраля 2022

Подслушано у водителей и авто любителей | Тюмень ВКонтакте | Фото: Подслушано у водителей и авто любителей | Тюмень ВКонтакте

Автомобили с литерой Z появились в Тюмени. Именно буквой Z обозначена российская военная техника на Украине.

Таким способом водители показывают, что поддерживают российскую армию и спецоперацию на Украине. Публикации с фотографиями автомобилей подписывают #Z и #мненестыдно.

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Напомним, в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Донбассе. По словам президента, ее цель — защитить жителей этого региона, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Операцию он назвал самозащитой от создаваемых угроз.

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# Донбасс

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