Тюменские автомобилисты поддержали флешмоб в продержку спецоперации на Украине

| Фото: Подслушано у водителей и авто любителей | Тюмень ВКонтакте | Фото: Подслушано у водителей и авто любителей | Тюмень ВКонтакте

Автомобили с литерой Z появились в Тюмени. Именно буквой Z обозначена российская военная техника на Украине.

Таким способом водители показывают, что поддерживают российскую армию и спецоперацию на Украине. Публикации с фотографиями автомобилей подписывают #Z и #мненестыдно.

Напомним, в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной военной операции на Донбассе. По словам президента, ее цель — защитить жителей этого региона, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Операцию он назвал самозащитой от создаваемых угроз.