В Тюмени врачи спасли подростка с тяжелой формой менингита

| Фото: пресс-служба областной инфекционной больницы | Фото: пресс-служба областной инфекционной больницы

17-летнего подростка с тяжелой формой менингококковой инфекции спасли врачи тюменской областной инфекционной клинической больницы. Пациента в Тюмень доставили санавиацией в начале января, сообщает пресс-служба учреждения.

Подросток находился в состоянии комы и на искусственной вентиляции легких. Из-за стремительного течения заболевания у юноши развился инфекционно-токсический шок и такие угрожающие жизни осложнения, как менингококцемия и кардиопатия — поражение тканей сердца.

Состояние больного было крайне тяжелым и нестабильным. Благодаря профессионализму и слаженной командной работе врачей инфекционной больницы юноша поправился и недавно выписался из стационара. У него восстановлены все жизненно-важные функции организма.

Специалисты напоминают, что менингококковая инфекция – это серьезное, угрожающее жизни инфекционное заболевание. Предотвратить ее может вакцинация. Иммунизация проводится, в том числе, и детям с 9 месяцев.