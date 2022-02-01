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Студенческое объединение "Барсы": мы своих не предаем

Общество, 17:53 27 февраля 2022

Студенческое ВПО ТИУ "Барсы" ВКонтакте | Фото: Студенческое ВПО ТИУ "Барсы" ВКонтакте

Мы своих не предаем и не продаем, заявили активисты студенческого общественного военно-патриотического объединения ТИУ "Барсы". Свое мнение в поддержку спецоперации в Донбассе они опубликовали на странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Долго дружелюбие России воспринимали как слабость, играли на братских чувствах, устраивали геноцид русскоязычных людей. Мы слишком долго пытались договориться, бесконечные переговорные процессы, поиск компромисса. Все тщетно. Сейчас Запад пугает нас санкциями и не скрывает, что главная цель - уничтожить нашу экономику, отбросить страну далеко назад. А Украина для них лишь повод", - говорится в публикации.

Активисты подчеркнули, что происходящее сейчас – это личная ответственность всех, кто годами взращивал и спонсировал нацизм в Европе, США. Сейчас непростое время, но дальше тянуть нельзя.

"Сейчас на Украине идет военная операция, а в России некоторые диверсанты ведут информационную кампанию, вбрасывая фейки. Ничего не напоминает? Во время Великой Отечественной войны с неба сбрасывали вражеские агитки, сейчас технологи другие, но методы те же", - добавили они.

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# Донбасс

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