ВЦИОМ: уровень одобрения деятельности президента РФ вырос за последнюю неделю

| Фото: rosmintrud.ru | Фото: rosmintrud.ru

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина с 14 по 20 февраля 2022 года составил 64,3%. Это на 0,2 пункта выше, чем неделей ранее.

Соответствующие данные рейтинга доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям приводит ВЦИОМ.

Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за неделю составили 40,3% и 37,7% соответственно. На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 67,2% респондентов, Михаилу Мишустину – 49,9%, Владимиру Жириновскому – 29,6%, Геннадию Зюганову – 29,2%, Сергею Миронову – 26,3%, Алексею Нечаеву - 6,9% опрошенных.

Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 30,3%, КПРФ – 16%, "Новые люди" – 6,9%, ЛДПР – 7,2% и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 6,5%.