Игорь Ракша: Россия уже поставила санкции себе на службу

| фото с личной страницы Игоря Ракши в Facebook | фото с личной страницы Игоря Ракши в Facebook

Россия уже сталкивалась с санкциями Запада в 2014 году. Она не просто приспособилась, но и поставила санкции себе на службу. Такое мнение высказал gредседатель Фонда "Золотое детство" имени Юрия Гуляева Игорь Ракша на своей личной странице в Facebook.

После того, как Украину вырвут из внешнего управления, мир изменится. Сама страна станет другой - возможно, конфедерацией народных республик, дружественным и предельно лояльным к России государством, стоящим на страже русского мира на западных рубежах, считает Ракша.

Он отметил, что сегодня с Россией готовы разговаривать все, кроме коллективного Запада. Ближний Восток, Африка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия точно знают, что русские приходят и решают проблемы. А еще они умеют усадить за стол переговоров многовековых врагов.

"В НАТО отчетливо понимают, что это только первая волна наступления - основные силы подойдут чуть позже и в их составе будут не только военные, но и сотрудники спецслужб. Тогда и начнется массовая денацификация, основная цель всей этой кампании", - написал Ракша. - Они решают, какие еще санкции наложить на Россию, но при этом отчетливо осознают, что резкие шаги могут обрушить западные фондовые рынки. В стратегическом плане это означает тотальный провал Запада по санкциям - мир слишком переплетен технологическими и экономическими связями, чтобы перекрыть доступ России к чему-либо критически важному".