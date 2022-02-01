В Тобольске восстановят дом с интересной судьбой

| Фото: "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте | Фото: "Том Сойер Фест - Тобольск" ВКонтакте

Дом по адресу ул. Челюскинцев, 8 восстановят волонтеры фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест" в Тобольске. Деревянное одноэтажное здание, расположенное в нагорной части города, имеет интересную историю.

"Сейчас хозяин дома — многим тоболякам знакомый доктор Николай Николаевич Худяков. Он отстроил здание сам — использовал двухэтажный дом, построенный до революции, в котором жила семья городского писаря. Весь лес взят со старинного дома, он сохранился хорошо — много лиственницы. В последний раз нынешний дом перестраивался в 1970-х годах", — сообщила одна из координаторов "Том Сойер феста" в Тобольске Елена Фёдорова. По ее словам, дом украшают интересные наличники и резьба, примечателен он и воротами.

Найти объект для восстановления на второй сезон фестиваля оказалось не так просто. Координаторы были готовы рассмотреть предложения по объектам от горожан, но вариантов от тоболяков пока так и не поступило.

"Мы вновь стали сами изучать частные дома, разговаривали с владельцами. Многие дома не подошли. То это были объекты культурного наследия, то не соглашались хозяева, то выяснялось, что в домах не живут, а используют их только под дачи", — поделилась Елена Фёдорова.

Приступить к восстановлению подошедшего по всем параметрам дома участники фестиваля хотели бы в июне, основная цель — обновить фасад. Удастся ли к этому времени приступить к работам будет зависеть от того, насколько быстро получится договориться с постоянными спонсорами фестиваля и найти новых.

"Хочется, чтобы помощь оказали местные предприниматели и предприятия. Нам потребуются строительные леса, краскопульт, кисти, валики, перчатки, а также защитный материал. Также нужна помощь с организацией питания добровольцев на площадке", — отмечает Елена Фёдорова.

Главная движущая сила фестиваля "Том Сойер фест" — волонтеры. К участию приглашают всех желающих. Чтобы внести вклад в восстановление дома, не нужно обладать какими-то специальными навыками, всему научат в процессе работ.

"В серьезном ремонте дом не нуждается. Но там громадная проблема с плесенью и чернотой на стенах. Придется очень серьезно отнестись к этапу очистки и подготовки поверхностей. Мечтаем поработать с воротами, украсить их. Ждем предложения по цветовым решениям для фасада", — говорят координаторы.

Фестиваль "Том Сойер фест" направлен на сохранение исторических домов, ценных с архитектурной точки зрения, но не признанных памятниками архитектуры официально. В Тобольске этот фестиваль, организованный при участии неформального объединения "Добрая воля", пройдет во второй раз.

Напомним, что в прошлом году участники "Том Сойер феста" восстановили деревянный дом по адресу улицы Мусы Джалиля, 33.

Влада Нерадовская