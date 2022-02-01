Воспитанники ФК "Тюмень" одержали победу в матче Кубка регионов УЕФА

| Фото: Федерация футбола Тюменской области | Фото: Федерация футбола Тюменской области

Воспитанники футбольного клуба "Тюмень-2005" разгромили команду "Юпитер" в матче межрегионального этапа Кубка регионов УЕФА, сообщает пресс-служба клуба.

Игра команд четвертого дивизиона завершилась со счетом – 10:0. Автором четырех голов стал Ярослав Летемин, дубли сделали Николай Водилов и Павел Булашов. Еще по разу соперников точными ударами огорчили Иван Бурцев и Владимир Бердышев.

Матч между "Прибоем" и "Тюменью-2006" также завершился с крупным счетом. 9:0 – победа опытных футболистов "Прибоя", у которых по два раза забили Руслан Абдуллин, Евгений Барышников, Кирилл Гуляев и Руслан Кавтарашвили. Еще один гол на счету 36-летнего Александра Кондратенко.

Лидирует в турнире "Газпромбанк" (24 очка). За ним расположились "ТДСК" (21), СШ "Прибой" (16) и ФК "Тюмень-дубль" (14). "Тюмень-2005" (9) – на шестом месте, а "Тюмень-2006" на девятом.