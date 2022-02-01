Портал правительства Тюменской области отключили из-за кибератаки мошенников
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Портал правительства Тюменской области временно отключен от внешних сетей для предотвращения утечки данных.
В информационном центре регионального правительства сообщают, что с 25 февраля сайт стал целью для злоумышленников. А 28 февраля значительно вырос внешний трафик и количество запросов. В связи с этим были приняты соответствующие меры.
В настоящее время предпринимается все необходимое для обеспечения устойчивой работы информационных ресурсов правительства Тюменской области.