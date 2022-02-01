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Портал правительства Тюменской области отключили из-за кибератаки мошенников

Общество, 12:47 28 февраля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Портал правительства Тюменской области временно отключен от внешних сетей для предотвращения утечки данных.

В информационном центре регионального правительства сообщают, что с 25 февраля сайт стал целью для злоумышленников. А 28 февраля значительно вырос внешний трафик и количество запросов. В связи с этим были приняты соответствующие меры.

В настоящее время предпринимается все необходимое для обеспечения устойчивой работы информационных ресурсов правительства Тюменской области.

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# информационная безопасность , правительство

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