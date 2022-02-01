  • 28 февраля 202228.02.2022понедельник
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Назначен новый начальник Уралуправтодора

Общество, 12:59 28 февраля 2022

cdn.rosavtodor.gov.ru | Фото: cdn.rosavtodor.gov.ru

Андрей Жуков назначен начальником ФКУ "Уралуправтодор". Нового руководителя коллективу представил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков 28 февраля.

Ранее Жуков исполнял обязанности руководителя регионального управления Росавтодора Упрдор "Черноморье". Среди ключевых проектов, реализованных при непосредственном участии Андрея Жукова - подготовка Зимней Олимпиады в Сочи, обеспечение функционирования Керченской паромной переправы, подготовка к строительству Крымского моста.

Как сообщается на сайте ведомства, прежний начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко назначен начальником Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кадровые изменения , Уралуправтодор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:43 28.02.2022Игорь Ракша: Россия уже поставила санкции себе на службу
13:40 28.02.2022Сбербанк опроверг фейк о запрете снятия денег с инвестсчетов
13:33 28.02.2022В Тюменской области еще 1 тыс. 646 жителей заболели коронавирусом за сутки
13:21 28.02.2022Тюменцы примут участие в мастер-классах и народных забавах в Масленичную неделю