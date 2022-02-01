Назначен новый начальник Уралуправтодора

| Фото: cdn.rosavtodor.gov.ru | Фото: cdn.rosavtodor.gov.ru

Андрей Жуков назначен начальником ФКУ "Уралуправтодор". Нового руководителя коллективу представил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков 28 февраля.

Ранее Жуков исполнял обязанности руководителя регионального управления Росавтодора Упрдор "Черноморье". Среди ключевых проектов, реализованных при непосредственном участии Андрея Жукова - подготовка Зимней Олимпиады в Сочи, обеспечение функционирования Керченской паромной переправы, подготовка к строительству Крымского моста.

Как сообщается на сайте ведомства, прежний начальник ФКУ "Уралуправтодор" Александр Бедусенко назначен начальником Управления научно-технических исследований, информационных технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора.