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Внезапно все забыл: врачи скорой помощи помогли тюменцу с симптомами инсульта

Общество, 14:50 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцу с признаками инсульта помогла бригада скорой 27 февраля. Вернувшись домой после прогулки с собакой, мужчина внезапно абсолютно все забыл: свое имя, кличку пса, не смог узнать родных, сообщает пресс-служба Областной станции скорой помощи.

Родственники посчитали это симптомом надвигающегося инсульта и сразу обратились за медпомощью. Вызов поступил в 11 часов 43 минуты и в эту же минуту был передан бригаде фельдшеров.

Как рассказала диспетчеру жена 68-летнего пациента, провал в памяти начался внезапно, и такого с мужчиной раньше никогда не было. По ее словам, травм или кровотечения у мужа не было.

Через 15 минут бригада скорой провела диагностические обследования, оказала необходимую помощь. С предварительным диагнозом "острое нарушение мозгового кровообращения" мужчину доставили в ОКБ № 2.

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