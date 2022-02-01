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В Тюмени у наркокурьера изъяли 500 граммов героина

Происшествия, 18:29 28 февраля 2022

УМВД России по Тюменской области

500 гр. героина изъято у наркокурьера, жителя одной из республик СНГ в Тюмени. Его задержали в лесополосе, сообщает региональное УМВД.

"При виде сотрудников полиции гражданин стал нервничать. В ходе досмотра в рюкзаке молодого человека обнаружен объемный сверток. Также в сумке находились набор изолент, фасовочные пакеты, весы. Для дальнейшего разбирательства мужчина доставлен в отдел полиции № 1", - говорят полицейские.

Оперативникам уголовного розыска он пояснил, что является наркокурьером, прибыл из Москвы в Челябинск, где забрал крупную партию из тайника. Далее должен был реализовать запрещенные вещества на территории Тюменской области.

В отношении ранее несудимого 26-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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# героин , УМВД России по Тюменской области

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