Эксперт рассказал тюменцам, как отличить фейковую новость от настоящей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смотреть на источник информации и критически относиться к фотографиям и видео советует специалист по кибербезопасности Глеб Рыбьяков. О том, как отличить фейковую новость от настоящей, он рассказал в прямом эфире в сообществе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте 28 февраля.

"Если вы видите в мессенджере текст, в котором речь идет о серьезных вещах, получите дополнительные подтверждения от авторитетных источников. Какое-либо видео не является само по себе доказательством чего бы то ни было. Пока я не получу существенных подтверждений, я не воспринимаю такую информацию. Если вам присылают какое-либо видео и вы не можете достоверно установить, что именно там происходит, но у вас есть только комментарий к видео, то не принимайте этот ролик в расчет и не верьте всему, что вам показывают", – говорит специалист.

То же самое, по его словам, касается и фотографий, поскольку новые технологии позволяют обрабатывать видео и снимки в режиме реального времени.

Глеб Рыбьяков советует фильтровать свое информационное поле и смотреть на что ссылаются те или иные источники.

Инна Пахомова