  • 28 февраля 202228.02.2022понедельник
  • USD83,5485
    EUR93,5994
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Эксперт рассказал тюменцам, как отличить фейковую новость от настоящей

Общество, 19:55 28 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Смотреть на источник информации и критически относиться к фотографиям и видео советует специалист по кибербезопасности Глеб Рыбьяков. О том, как отличить фейковую новость от настоящей, он рассказал в прямом эфире в сообществе "Киберпатруль Тюменской области" во ВКонтакте 28 февраля.

"Если вы видите в мессенджере текст, в котором речь идет о серьезных вещах, получите дополнительные подтверждения от авторитетных источников. Какое-либо видео не является само по себе доказательством чего бы то ни было. Пока я не получу существенных подтверждений, я не воспринимаю такую информацию. Если вам присылают какое-либо видео и вы не можете достоверно установить, что именно там происходит, но у вас есть только комментарий к видео, то не принимайте этот ролик в расчет и не верьте всему, что вам показывают", – говорит специалист.

То же самое, по его словам, касается и фотографий, поскольку новые технологии позволяют обрабатывать видео и снимки в режиме реального времени.

Глеб Рыбьяков советует фильтровать свое информационное поле и смотреть на что ссылаются те или иные источники.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кибербезопасность , киберпатруль , фейк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 28.02.2022Эксперт рассказал тюменцам, как отличить фейковую новость от настоящей
18:24 28.02.2022В Тобольске восстановят дом с интересной судьбой
18:15 28.02.2022В Тюменской области отложили до 1 апреля введение QR-кодов при посещении общественных мест
18:03 28.02.2022В приемной "Единой России" готовы оказать тюменцам психологическую помощь