Евгений Воробьев: спецоперация на Донбассе обеспечит долгосрочный мир

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Целью спецоперации на Донбассе является долгосрочный мир. На это направлены действия президента и Вооруженных сил России, сказал председатель Координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев.

"Я поддерживаю действия главы государства. Хочется, чтобы все мы - Россия, Украина, Европа - жили в согласии. Вопросы обеспечения мира в сегодняшней ситуации выходят на первое место, это нужно понимать", - сказал он.

Евгений Воробьев подчеркнул, что обвинения, которые звучат в адрес России, не обоснованы. Действия, которые предприняла страна, направлены, прежде всего, на обеспечение ее безопасности.

"Мы с детства говорим о мире, поем песни об этом, мы так сформированы, это наша черта. И нам действительно нужно было ответить на эту агрессию. Сегодня многие станы в мире начинают признавать, что безопасность должна быть превыше всего", - добавил он.

Евгений Воробьев прокомментировал и готовность Тюменской области принять эвакуированных мирных жителей ДНР и ЛНР. Напомним, в настоящее время в регионе формируется перечень пунктов временного размещения, проверяется их готовность к приему людей. Всех прибывающих, а это, в основном, дети, женщины и пожилые люди, обеспечат необходимой помощью.

"Мы полностью поддерживаем решение правительства Тюменской области и губернатора Александра Моора. Этот вопрос мы обсуждали и на заседании Общественной палаты Тюменской области. Пока эвакуированных жителей Донбасса у нас нет, но мы готовы присоединиться к оказанию им помощи", - добавил он.

Любовь Голышева