Как ишимские подростки перенесли прививку от COVID-19, рассказала педиатр

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Привившиеся первым компонентом "Гам-КОВИД-Вак-М" подростки в Ишиме переносят вакцинацию хорошо, без осложнений. У некоторых отмечались местные реакции в виде болезненности в месте прививки. Об этом сообщила участковый врач-педиатр детской поликлиники Областной больницы № 4 Нина Бровина.

Она отметила, что в Ишим поступило 10 доз вакцин для подростков. Прививки ставили по желанию несовершеннолетних и с письменного согласия родителей или законных представителей. Семь подростков уже поставили второй компонент вакцины, еще у трех сейчас имеются симптомы ОРВИ, поэтому они привьются после выздоровления, сообщает пресс-служба Областной больницы № 4.

"Главное, чтобы люди осознавали: прививаться надо. Если в самом начале коронавирус не поражал несовершеннолетних, то теперь болеют все, включая детей до года. Заболевание у всех протекает по-разному, опасность его именно в последствиях, в осложнениях – вирус поражает органы дыхания, центральную нервную систему, костно-мышечный аппарат", - считает Нина Бровина.

"У меня уже был коронавирус, пропадали вкусы и запахи. Хотела привиться, чтобы обезопасить не только себя, но и родных. Первую прививку перенесла легко, вообще без каких-либо последствий", — отметила Арина Жёлтышева, ее с сестрой на вакцинацию записали родители.

По словам медиков, массовая вакцинация подростков 12–17 лет будет проводиться через медицинские кабинеты образовательных учреждений при поступлении вакцины.

Напомним, всего в Тюменскую область в начале февраля поступило 960 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" для подростков.