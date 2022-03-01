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В Тюмени стартовал прием заявок на первую волну конкурса "ЦЕХ"

Общество, 10:40 01 марта 2022

МТЦ "Космос"

Прием заявок на первую волну конкурса творческих проектов "ЦЕХ" стартовал 28 февраля до 21 марта. Максимальная сумма гранта 300 тыс. рублей. Имена победителей будут известны 1 апреля.

Организаторы конкурса – театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства" отмечают, что участниками могут стать жители региона в возрасте от 18 до 35 лет.

""ЦЕХ" этого года немного отличается от предыдущих. Основными темами конкурса будут коллаборации, мультижанровые проекты и цифровое искусство. Из направлений спектаклей убрали организацию фестивалей. А еще у участников появилась возможность заработать дополнительные баллы до защиты заявки – пройти тестирование по грантрайтингу - технология написания проектов (заявок) для получения денежных субсидий, сдаче отчетности и ведению проектной деятельности", – говорит куратор конкурса "ЦЕХ" Ольга Городиская.

"ЦЕХ" состоит из трех направлений: творческие и околотеатральные проекты, поддержка коллективов с поездками на гастроли и обучение, а также проекты в области современного визуального искусства. Участник заполняет заявку, а после в онлайн-формате защищает свой проект перед федеральными и региональными экспертами. Защита проектов первой волны пройдет 25 и 26 марта.

В программе конкурса 12 и 13 марта состоятся открытые генерационные сессии для всех желающих, это возможность довести свою идею до полноценного проекта. 19 марта – игра по грантрайтингу, где можно научиться грамотно оформлять заявку на конкурс и понять, как правильно сдавать отчетность. Вся образовательная часть пройдет в формате офлайн, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

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# конкурс ЦЕХ , Контора пароходства , МТЦ Космос

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