В Тюмени стартовал прием заявок на первую волну конкурса "ЦЕХ"

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Прием заявок на первую волну конкурса творческих проектов "ЦЕХ" стартовал 28 февраля до 21 марта. Максимальная сумма гранта 300 тыс. рублей. Имена победителей будут известны 1 апреля.

Организаторы конкурса – театральный центр "Космос" и мультицентр "Контора пароходства" отмечают, что участниками могут стать жители региона в возрасте от 18 до 35 лет.

""ЦЕХ" этого года немного отличается от предыдущих. Основными темами конкурса будут коллаборации, мультижанровые проекты и цифровое искусство. Из направлений спектаклей убрали организацию фестивалей. А еще у участников появилась возможность заработать дополнительные баллы до защиты заявки – пройти тестирование по грантрайтингу - технология написания проектов (заявок) для получения денежных субсидий, сдаче отчетности и ведению проектной деятельности", – говорит куратор конкурса "ЦЕХ" Ольга Городиская.

"ЦЕХ" состоит из трех направлений: творческие и околотеатральные проекты, поддержка коллективов с поездками на гастроли и обучение, а также проекты в области современного визуального искусства. Участник заполняет заявку, а после в онлайн-формате защищает свой проект перед федеральными и региональными экспертами. Защита проектов первой волны пройдет 25 и 26 марта.

В программе конкурса 12 и 13 марта состоятся открытые генерационные сессии для всех желающих, это возможность довести свою идею до полноценного проекта. 19 марта – игра по грантрайтингу, где можно научиться грамотно оформлять заявку на конкурс и понять, как правильно сдавать отчетность. Вся образовательная часть пройдет в формате офлайн, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".