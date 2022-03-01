ПП-блины из зеленой гречки, блины с бадьяном и черной икрой предлагают в тюменских ресторанах

| Фото: из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ресторан-гротеск "Столица деревень" во ВКонтакте

ПП-блины из зеленой гречки, блины с апельсином и бадьяном, с черной икрой подают в масленичную неделю рестораны Тюмени.

Команда ресторана-гротеска "Столица деревень" продумала для гостей множество видов блинов. Заведение ежегодно уделяет внимание масленичной неделе. "Есть семь видов с различными дополнениями, которые рекомендует шеф. Также есть своеобразный "конструктор", когда гость может выбрать блинчик и дополнения к нему. Мы предлагаем классические ажурные блинчики, ПП-блины из зеленой гречки, на кокосовом молоке. Готовим блины и из нутовой муки, в их состав не входят яйца, поскольку в нуте большое содержание белка. Также у нас есть дрожжевые блинчики, шпинатные, пшенные, из обычной гречи", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" шеф-повар заведения Александр Борадулин.

Он отметил, что все позиции — новые, кроме классических дрожжевых блинов и классических тонких. Гости уже по достоинству оценили блины. По словам Александра Борадулина, всем понравились ПП-блины из зеленой гречки, с красной икрой. "Там не используется сахар, но есть финики, которые дают интересную сладость, кокосовое послевкусие. Блин вкусный сам по себе. Его сочетание с солоноватой красной икрой дает вкус умами", — добавил шеф-повар ресторана-гротеска "Столица деревень".

Посетители ресторана "Тургенев" могут приобрести блины с вареньем, сгущенкой, с творогом, мясом, с ветчиной и сыром в буфете на первом этаже заведения. Этажом выше, в самом ресторане, предлагают блюда поизысканнее: блинчики с уткой, с припеком (муксун, красная икра, рикотта), блинчики "креп-сюзетт" (апельсин, бадьян, мороженое, мята), блинчики с семгой с сливочным сыром, с икрой, со шпинатом.

"Отмечать масленичную неделю стало для нас традицией. Мы и в прошлом году предлагали гостям попробовать разные виды блинчиков. Людям это очень нравится. В этот раз хочу выделить блины с апельсином и бадьяном, это очень вкусно. Ранее в Instagram мы публиковали видео, как он готовится", — поделилась администратор ресторана "Тургенев" Галина Астахова.

Кроме того, команда ресторана "Тургенев" на масленичной неделе подготовила программу для детей. 5 марта в 17 часов реставратор Святослав Шитов проведет мастер-класс "Роспись деревянных игрушек". Он предложит ребятам расписать фигурки лошадок. Также дети смогут выпечь радужные, цветные блинчики.

В меню CAFÉ 15/86 в масленичную неделю можно найти сытные и сладкие блины — маковые с маскарпоне и горячим шоколадом, с мороженым и соусом из лесных ягод.

"Блинная классика в нашем кафе — это блины с красной икрой и с лососем. Мы добавляем к ним мягкий сыр, чтобы вкус имел еще несколько граней и дополнительную текстуру. Традиционно меню "Масленицы" делится у нас на раздел с сытными блинами и сладкими в виде десерта. В этом году по прошлогодним запросам гостей мы добавили исконно русский стиль — блины с черной икрой. К ним мы подаем домашнюю сметану, чтобы блюдо было действительно эксклюзивом и ярко выделялось на фоне привычных начинок и добавок", — сказала управляющий партнер сети CAFÉ 15/86 Елена Серкина.

| Фото: со страницы CAFÉ 15/86 в Instagram | Фото: со страницы CAFÉ 15/86 в Instagram

Напомним, масленичная неделя началась 28 февраля и завершится 6 марта.

Инна Пахомова