Девайсы для дронов из Гонконга не пустили в Тюмень

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Заказанные жителем Тюмени девайсы для дронов и квадракоптеров из Гонконга не прошли таможенный контроль.

Как сообщает пресс-служба тюменской таможни, данный товар предусматривает разрешительный порядок ввоза на территорию Евразийского экономического союза, без соответствующего документа такая продукция не выпускается в свободное обращение.

Для ввоза устройств тюменцу следовало представить разрешительный документ и правильно оформить коммерческую партию: подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи. Однако он этого не сделал.

Товар вернулся к отправителю, а в отношении мужчины по факту несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз в ЕАЭС товаров возбуждено дело об административном правонарушении.