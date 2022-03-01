Две школы построят в Вагайском районе в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две новые школы взамен деревянных построят в деревнях Абаул и Малый Уват Вагайского района. Как сообщает районная администрация, в планах - строительство школ в поселке Иртыш, селах Митькинское и Большой Карагай.

Кроме того, разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация на строительство школы в селе Казанское. Районные власти намерены запроектировать еще одну школу в селе Аксаурка.

Напомним, губернатор Александр Моор в своем послании к Тюменской областной думе почеркнул, что к 2024 году школьных зданий в деревянном исполнении не будет.

"С этим наследием прошлого пора кончать. Таких избушек у нас все еще двадцать четыре. В следующем году мы заменим на современные постройки только две. Но в 2023 году – десять. А к концу 2024 – все остальные", - заверил он.

Работа по проектированию школ ведется в рамках региональной программы по замене ветхих деревянных школ в Тюменской области.

Екатерина Исаева