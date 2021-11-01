В Тюменской области к концу 2024 года не останется деревянных школ

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

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Пять новых школ – от крупных городских в Тюмени до сельских в Увате, Вагайском и Ялуторовском районах - построили в Тюменской области в 2021 году. Завершается строительство еще трех – в Тюмени, в Тобольском и Вагайском районах.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием областной думе 25 ноября.

Глава региона сообщил о планах замены отживших свое школьных зданий в деревянном исполнении. "С этим наследием прошлого пора кончать. Таких избушек у нас все еще двадцать четыре. В следующем году мы заменим на современные постройки только две. Но в 2023 году – десять. А к концу 2024 – все остальные", - проинформировал он.

Продолжится насыщение ресурсами учреждения и организации общего, дополнительного и профессионального образования. "Но главное – будут накапливаться качественные изменения, направленные на создание полностью конкурентоспособной, и не только по российским меркам, региональной образовательной системы. Еще раз поздравляю с общенациональным титулом "Учитель года" Екатерину Костылеву – это не только ваш персональный триумф, это наш общий праздник", - подчеркнул Александр Моор.