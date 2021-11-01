В Тюмени появится межуниверситетский кампус

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Человеческая жизнь - абсолютная ценность, считает Александр Моор

Создать межуниверситетский кампус в Тюмени призвал губернатор Александр Моор на ежегодном послании к областной думе 25 ноября. Такая структура, считает он, превратится в нервную систему города, в которой единожды запущенный процесс генерации новых смыслов и инициатив станет самоподдерживающимся.

Глава региона напомнил, что тюменские вузы прошли большой путь внутрисистемных преобразований и выстраивания межвузовского партнерства, однако подлинной синергии на этом пути пока не сложилось.

"Видимо, для этого нужно оптимизировать разнонаправленные усилия вузов за счет совместного участия в мощном интеграционном проекте, стимулирующем к качественному рывку в открытое образовательное пространство. Суть и потенциал подобного проекта мы видим в продолжении комплексного развития исторического центра Тюмени как логистически объединенного общественного пространства, где функционал сосредоточения интеллектуального капитала сочетался бы с ростом туристического направления и сопутствующего малого и среднего бизнеса. Тем более, что в этом районе компактно расположены учебно-административные корпуса и общежития большинства наших вузов", - пояснил свою идею Александр Моор.

Нужно найти удовлетворяющие этим требованиям варианты территориального планирования, оригинальные архитектурные и дизайнерские решения в балансе с существующей исторической застройкой. В частности, возможно высвобождение земельных участков, занятых ветхой застройкой, устаревшими объектами производственной, инженерно-технической или транспортной инфраструктуры, а также вовлечение в проект городских, природных и рекреационных зон.

Продолжая тему тюменского интеллектуального капитала, губернатор призвал коллег из органов власти при дефиците объективной информации для понимания ситуации в регионе обращаться к ученым, экспертам, деловым людям, гражданским активистам – они обязательно откликнутся. Важно не просто организовывать аналитические сессии, а выводить таких экспертов на подготовку годных к реализации проектов, уверен Моор.

Дарья Казакова