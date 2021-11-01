Человеческая жизнь - абсолютная ценность, считает Александр Моор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Вопрос жизни и смерти встал как никогда перед всем человечеством. А значит, пора вспомнить, что высшей, предельной, абсолютной ценностью является человеческая жизнь.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая с ежегодным посланием областной думе 25 ноября.

По его словам, в 2021 году ковид унес уже более двух с половиной тысяч жизней тюменцев. Для борьбы с ним делается все возможное и даже больше возможного. Но необходимо не забывать и о других рисках.

"Это сражение может быть выиграно только сообща. Земляки мои, друзья мои, посмотрите, что мы делаем. Как мы уклоняемся от вакцинирования. Как мы нарушаем санитарные требования. Как мы при первой возможности снимаем маски. Как мы ведем себя на дорогах. Как мы относимся к производственной и пожарной безопасности – в частности, с каким-то нелепым упорством продолжая устраивать лесные и ландшафтные пожары. Как мы пренебрегаем собственным здоровьем. Как мы, называя вещи своими именами, губим друг друга и сами себя, даже без помощи коронавируса", - обратился глава региона и напомнил, что жизнь – драгоценный дар. А значит, самое время остановиться, задуматься и одуматься.

Как заключил Александр Моор, сегодня как никогда нужна двуединая программа действий во благо родной земли, родного дома. Программа устойчивости и одновременно программа перемен, в которой то и другое будет точно выверено, отмерено и взвешено. Программа не в смысле формальной инструкции или официального документа, о котором забывают на следующий день после принятия. А в смысле гибкой перспективы действий, которая будет постоянно оспариваться, пересматриваться, обновляться и адаптироваться к насущным нуждам Тюменской области. При этом неизменно подчиняясь требованиям здравого смысла и здоровой нравственности.

"Я выдвинул ряд предложений по составу такой программы. Но, конечно, она может сложиться и заработать только как плод совместных размышлений и действий. Я призываю вас всех – и аппарат государственного и муниципального управления, и бизнес, и научно-экспертные круги, и структуры гражданского общества, и всех неравнодушных тюменцев – включиться в это движение. Мы – хозяева нашей жизни, судьбы, нашей земли, нашего дома. А значит, пришло время делать все, чтобы наш дом стоял крепко", - сказал Александр Моор.