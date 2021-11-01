Андрей Артюхов: интеграция тюменских вузов для участия в общем проекте - интересная задача

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Интересной и перспективной идеей считает возможность создания межуниверситетского кампуса в Тюмени первый заместитель председателя Тюменской областной думы областной думы Андрей Артюхов, комментируя послание губернатора региона.

"Мне понравился посыл о создании объединяющего кластера наших вузов в центре Тюмени. Я знаю о строительстве нового корпуса, о разговорах про кампус в логе, у города большие планы по изменениям территории между улицами Дзержинского и Челюскинцев. Сейчас я услышал об этом в новом свете, что это задумано через интеграционные процессы вузов. Идея очень интересная и мне нравится", - сказал Андрей Артюхов.

В обращении к жителям территории и депутатам 25 ноября Александр Моор говорил о совместном участии вузов в интеграционном проекте, суть и потенциал которого - в продолжении комплексного развития исторического центра города Тюмени "как логистически объединенного общественного пространства, где функционал сосредоточения интеллектуального капитала сочетался бы с ростом туристического направления и сопутствующего малого и среднего бизнеса". Для этого могут быть использованы земельные участки, занятые ветхой застройкой, устаревшими объектами инфраструктуры. В проект могут быть вовлечены городские, природные и рекреационные зоны. По словам главы региона, такой межуниверситетский кампус превратится в "нервную систему города – даже, пожалуй, в нейросеть, в которой единожды запущенный процесс генерации новых смыслов и инициатив станет самоподдерживающимся".

Андрей Артюхов акцентировал внимание на планах по развитию инфраструктуры системы образования в регионе, прозвучавших в послании. Так, в 2021 году в регионе появилось пять новых школ, завершается строительство еще трех. К концу 2024 году планируется поэтапно заменят все деревянные школы, сейчас их 24. Планируется насыщать ресурсами учреждения образования и усиливать конкурентоспособность региональной образовательной системы. Губернатор еще раз поздравил "Учителя года" Екатерину Костылеву. По мнению первого заместителя председателя Тюменской областной думы, эта победа говорит о высоком уровне тюменского образования.

"У нас достойная система образования. Мы этим гордимся, но проблем достаточно, о чем и говорил губернатор. В бюджете этого года на образование заложено 37 миллиардов рублей, у некоторых регионов весь бюджет чуть больше. Это наши возможности, и мы должны ими воспользоваться", - сказал Артюхов.