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Сергей Корепанов: послание губернатора вселяет оптимизм и уверенность в завтрашнем дне

Губернатор, 14:46 25 ноября 2021

Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

Нынешнее послание губернатора Тюменской области Александра Моора областной думе вселяет оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Такими впечатлениями поделился с журналистами председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

Это чувствуется, по его словам, и в трезвой оценке всех событий 2021 года – ковид, пожары, засуха, - и в предложенных путях преодоления их последствий, и складывающегося по итогам года социально-экономического положения в регионе.

"Ситуация не столь плоха, - заявил он. - Мы сегодня рассмотрим проект закона о внесении изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года, и увеличим доходную часть бюджета на 53 миллиарда рублей, на 30 миллиардов - расходную часть, почти на 20 миллиардов сокращается дефицит бюджета. Практически все увеличение бюджета пойдет на решение социальных проблем: поддержка населения, образование, культура, медицина, переселение людей из аварийного и ветхого жилья, предоставление жилья детям-сиротам. Область - на правильном пути!".

Важно, по словам Сергея Корепанова, что губернатор подчеркнул связь Тюменской области с автономными округами.

"Там добывают нефть и газ, - пояснил он, - мы на юге перерабатываем углеводороды, и это создает определенные скрепы между нашими тремя субъектами".

Борис Олейник

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# Александр Моор , облдума , Сергей Корепанов

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