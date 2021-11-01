Наталья Шевчик: Тюменская область должна сохранить темпы промышленного производства

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Стабильное развитие экономики Тюменской области и сохранение темпов производства - в числе ключевых тем, которые затронул губернатор региона Александр Моор в послании к жителям региона и депутатам 25 ноября. Об этом сказала заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Она напомнила, что по данным за девять месяцев 2021 года индекс промпроизводства составил 109%, в обрабатывающей промышленности – 115%.

"Такие темпы нужно сохранить. Даже в условиях пандемии в регионе создаются рабочие места, вкладываются инвестиции. Губернатор уделил серьезное внимание формированию новых инвестиционных кластеров. Тюменская область всегда была лояльная к инвесторам: инвестиции - это занятость, стабильное развитие экономики, базис для развития социальной сферы", - сказала Наталья Шевчик.

Серьезные планы намечены в сфере развития инфраструктуры для образования и науки. Знаковыми мероприятиями, по мнению депутата, станут коллаборация вузов и масштабный проект по созданию межуниверситетского кампуса, который потребует координации специалистов множества отраслей, а также ввод новых учреждений образования.

"Начата программа по замене ветхих и аварийных школ, в основном деревянных. Из 41 школы осталось 24. Губернатор поставил амбициозную задачу за трехгодичный бюджетный цикл закончить замену этих школ на современные здания. Это будет большой прорыв и повысит качество жизни в отдаленных поселениях", - считает Наталья Шевчик.

Она отметила, что важной темой, заявленной в послании, являются планы по развитию системы здравоохранения в регионе. В частности, реализация региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", строительство новых лечебных учреждений, оснащение больниц современным оборудованием.