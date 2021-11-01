Иван Квитка: Тюменская область обладает серьезными возможностями для дальнейшего развития

| Фото: партия "Единая Россия" | Фото: партия "Единая Россия"

Александр Моор в своем послании депутатам регионального парламента четко обозначил, что Тюменская область обладает серьезными возможностями для дальнейшего развития. Об этом сказал депутат Государственной Думы Иван Квитка, комментируя послание главы региона.

"Ключевые положения, которые назвал губернатор, будут учтены в проекте бюджета на ближайшие три года. В частности, Александр Моор выступил с предложением создать в Тюменской области межуниверситетский кампус. По словам главы региона, наши вузы прошли серьезный путь различных преобразований и выстраивания межвузовского партнерства. Кампус необходим, чтобы оптимизировать и объединить усилия вузов за счет их совместного участия в общем проекте. Это станет дополнительным стимулом для качественного развития научно-образовательной сферы", – подчеркнул депутат.

Иван Квитка отметил, что поддерживает инициативу главы региона, направленную на комплексное развитие исторического центра города Тюмени.

"Это уникальное место. Здесь расположены общественные пространства, которые так любят жители и гости областной столицы, и учебно-административные корпуса тюменских вузов. Таким образом, концепция межуниверситетского кампуса поможет объединить интеллектуальное и туристическое направления, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса", – отметил он, добавив, что в Тюменской области создана устойчивая бюджетная система, которая позволяет выполнять не только социальные обязательства перед населением, но и решать стратегические задачи, развивая все сферы жизни.