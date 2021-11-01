Галина Резяпова: 2021 год для Тюменской области был и трудным, и продуктивным

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Из-за пандемии, птичьего гриппа, лесных пожаров 2021 год для Тюменской области оказался трудным, но был отмечен рядом достижений. Об этом сказала заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова по итогам послания губернатора Александра Моора.

В частности, она напомнила о включении в реестр Минпромторга нефтегазового кластера, развитии нефтехимического кластера, продвижении области в национальном инвестиционном рейтинге Агентства стратегических инициатив с 12 на третье место.

"Важным примером движения вперед была информация о том, что в области жилищного строительства Тюменская область стала пилотным регионом. Микрорайон "Плеханово" строится с полной инфраструктурой, при этом задача - сделать это жилье доступным", - сказала она.

Галина Резяпова отметила часть послания, посвященную туризму. Согласно прозвучавшим цифрам, ранее, в 2020-м году, турпоток в Тюменскую область превысил 2 млн человек. Столько же регион принял в первом полугодии 2021 года, а по итогам 12 месяцев ожидается более 3 млн человек. По мнению депутата, способствовать развитию отрасли будет начало эксплуатации нового аэропорта в Тобольске и реализация проектов развития Нижнего Посада.

"На бюджетном комитете, на согласительной комиссии мы обсуждали строительство рядом с Тобольском круглогодичного детского центра оздоровления и отдыха. Я думаю, эта задача по силам трем регионам - Тюменской области, Югре и Ямалу, по программе сотрудничества. Нужно посмотреть и посчитать", - сказала она.

Комментируя послание губернатора, заместитель председателя Тюменской областной думы также выделила создание противопожарной службы в регионе. По ее мнению, это важное решение, актуальность которого показали события 2021 года.