Эксперт ЭИСИ: Александр Моор проводит грамотную политику, работая с запросами жителей

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Послание губернатора Тюменской области Александра Моора Тюменской областной думе является реакцией на природные и технологические вызовы.

Такое мнение высказала в своем Telegram-канале директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Александр Моор входит в Топ-10 губернаторов новой волны, поэтому мы в ЭИСИ внимательно следим за тем, что происходит в регионе, как развивается экономика и как власть реагирует на запросы жителей", - написала она.

Послание губернатора было посвящено подведению итогов уходящего года и задачам на следующий год. В качестве одного из основных итогов 2021 года, озвученных в послании, эксперт отметила привлечение 46 инвестиционных проектов на 18,5 млрд рублей.

6,5 млрд рублей получено регионом в рамках инфраструктурного кредита. Эти средства пойдут на строительство дорожных развязок, новой улицы и школы в Тюмени. Снижен уровень безработицы до 1% (в 2020 году был 5%).

Открытие аэропорта в Тобольске стало драйвером развития туризма. Ожидается, что в 2021 году число туристов, посетивших регион, увеличится на треть.

Из планов на ближайшее будущее, Дарья Кислицына выделила две очень важные идеи. Создание центра цифровизации. Его задача – сбор и анализ большого количества данных для их внедрения в госуправление и проведения "доказательной политики". Это новый качественный подход к реализации госполитики.

Создание службы по борьбе с ландшафтными пожарами. Это ответ на вызов, с которым часто сталкивает регион. Новая структура позволит в случае чрезвычайных ситуаций обеспечить быстрое реагирование и устранение ЧС с помощью последних достижений науки и техники.

По мнению эксперта, послание свидетельствует о том, что Александр Моор проводит грамотную, человекоориентированную политику, работая с запросами жителей.

Евгений Бабенко