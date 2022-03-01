В Тюменской области девять человек приступили к альтернативной службе

| Фото: ИА "Тюменская линния" | Фото: ИА "Тюменская линния"

Девять человек приступили к альтернативной гражданской службе в Тюменской области в 2021 году, об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

16 тюменцам (в 2 раза больше, чем в 2020 году), которые проходили службу в других субъектах России, одобрили заявления на замену военной службы трудовой деятельностью.

В 2022 году в Тюменской области создано 16 рабочих мест для альтернативной гражданской службы в 10 организациях, подведомственных органам исполнительной власти Тюменской области, в Ишимском, Вагайском, Тюменском районах и в Тюмени.

Для альтернативно служащих доступны профессии рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, водителя, медицинского брата, уборщика, подсобного рабочего. В 2022 году список пополнился новой профессией — инженер-программист.

Напомним, что срок альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц.