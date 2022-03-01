Есенгалий Ибраев выразил слова поддержки действиям российских военных на Украине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области поддерживает решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине.

Об этом заявил председатель НКА казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.

"Мы изначально поддерживаем президента, еще с момента, когда признали Луганскую и Донецкую народные республики. Почему поддерживаем? Да потому что последние восемь лет там шли бомбежки мирного населения, страдали маленькие дети. Все это было на наших глазах, мы это видели", - сказал он.

Есенгалий Ибраев отметил, что слова поддержки действиям российских военных люди высказывают в социальных сетях и мессенджерах. Многие из них готовы выразить свою позицию.

Любовь Голышева