Есенгалий Ибраев выразил слова поддержки действиям российских военных на Украине
Национально-культурная автономия казахов Тюменской области поддерживает решение президента России о проведении специальной военной операции на Украине.
Об этом заявил председатель НКА казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.
"Мы изначально поддерживаем президента, еще с момента, когда признали Луганскую и Донецкую народные республики. Почему поддерживаем? Да потому что последние восемь лет там шли бомбежки мирного населения, страдали маленькие дети. Все это было на наших глазах, мы это видели", - сказал он.
Есенгалий Ибраев отметил, что слова поддержки действиям российских военных люди высказывают в социальных сетях и мессенджерах. Многие из них готовы выразить свою позицию.
Любовь Голышева