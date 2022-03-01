В Тюмени обсудили доступность туристических объектов для инвалидов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тема адаптации туристической сферы для людей с инвалидностью стала одной из важнейших на встрече участников проекта "Путь к инклюзивной культуре", который реализует тюменская АНО "Вдохновение" при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Очередной этап проекта прошел с 28 февраля по 1 марта на базе тюменского областного центра "Семья".

Сотрудники учреждений сферы культуры Тюменского района изучили современные подходы к созданию доступной среды, предоставлению услуг маломобильным посетителям. Они изучили опыт внедрения инклюзивных социальных и волонтерских проектов, познакомились с передовым опытом других регионов.

Туристическую тему раскрыл члена Общественной палаты Пензенской области Александр Лушников. О создании доступной среды рассказал член Совета по делам инвалидов при Совете Федерации РФ, член Общественной палаты Московской области, председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов "Колесница" Игорь Гундеров.

Напомним, что проект "Путь к инклюзивной культуре" запущен в ноябре 2021 года, за время его реализации в нем приняло участие более 70 сотрудников учреждений культуры Тюменской области.

Евгений Бабенко