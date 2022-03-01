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Тюменец Данил Антипин победил на чемпионате WorldSkills Russia в Северной Осетии

Общество, 18:27 01 марта 2022

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский студент Данил Антипин победил на чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чемпионат прошел на базе Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа в городе Ардон в Республике Северная Осетия-Алания.

Золото студент Тюменского колледжа производственных и социальных технологий взял в компетенции "Инженерия лесопользования и лесовосстановления". К успеху его привел преподаватель колледжа Елена Конькова.

Тюменец показал лучшие навыки в натурном обследовании лесного участка, мониторинге рационального использования и восстановления леса с использованием БПЛА и внесении информации в формы государственного лесного реестра на уровне лесничества

Это первое тюменское золото чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Инженерия лесопользования и лесовосстановления".

Успехи тюменцев, участвующих в российском и международном движении WorldSkills, свидетельствуют о высоком качестве тюменского образования, неоднократно отмечал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Евгений Бабенко

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