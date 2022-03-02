Динамику депрессивных расстройств в пандемию у жителей 12 стран исследуют тюменские ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые мужчины из России и Финляндии склонны к тревожным расстройствам в условиях самоизоляции в пандемию, молодые женщины из восточных стран — к депрессиям. Разные эмоциональные реакции на вводимые меры самоизоляции исследуют сотрудники Тюменского государственного медицинского университета.

Анонимные тесты проходили жители двенадцати стран, в числе которых Россия, Литва, Франция, Аргентина и другие, при этом все респонденты не имели психических заболеваний в прошлом.

По мнению ученых, эмоциональные реакции варьируются в зависимости от региона проживания и половой принадлежности опрашиваемых. Тестирование показало, что во время пандемии некоторые мужчины молодого возраста склонны к клинически выраженным тревожным расстройствам. В эту группу вошли преимущественно граждане России и Финляндии. У ряда молодых женщин обнаружилась склонность к депрессивным реакциям. Чаще — у представительниц восточных стран.

У большинства опрошенных психологи не выявили патологии эмоциональной сферы. Отсутствовали панические атаки, депрессии и тревожные расстройства, сообщили в пресс-службе ТюмГМУ.