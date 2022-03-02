Тюменские интеллектуалы победили в ХХ открытом первенстве Сибири

Интеллектуальное движение Тюменской области Интеллектуальное движение Тюменской области

Тюменские знатоки приняли участие в ХХ открытом первенстве Сибири по интеллектуальным играм в Новосибирске, которое прошло с 25 по 27 февраля. Команды студентов и школьников региона признаны победителями и призерами в разных направлениях первенства, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Команда "Там стоит киоск "Первая полоса" одержала победу в нескольких играх: хамса и командное интеллектуальное многоборье; в игре "Что? Где? Когда?" - второе место, "Брейн-ринг" - третье место.

Аркадий Дорожкин из этой команды занял третье место в "Своей игре". Дарья Колчанова стала второй в индивидуальном многоборье.

Тюменская команда "Разбежавшись, прыгну с Дуэйна Джонсона" стала второй в "Брейн-ринге". Артур Набиев из команды "Кто? Да. Помогите!" в "Своей игре" оказался на третьем месте.

Алиса Огибалова заняла два вторых места в Интеллектуальном командном многоборье и в "Хамсе" в составе сборной Новосибирска и Тюмени "Деревья...".