Тюменец задолжал детям полтора миллиона рублей
Тюменца, задолжавшего двоим детям более полутора миллионов рублей по алиментам, Ленинский районный суд лишил родительских прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Как известно из материалов дела, супруги состояли в браке с 2007 года и развелись в 2012 году, дети остались с матерью.
По судебному приказу 1/3 заработка и иного вида дохода бывшего мужа должна была быть удержана на содержание несовершеннолетних детей.
Мужчина периодически работал, однако алименты не платил. К февралю 2022 года задолженность составила 1 млн 571 тыс. рублей. В воспитании детей отец не участвовал, что и стало основанием для лишения его родительских прав.
Как отметили в суде, приставы-исполнители не проводили необходимым образом работу с должником.