Тюменец задолжал детям полтора миллиона рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменца, задолжавшего двоим детям более полутора миллионов рублей по алиментам, Ленинский районный суд лишил родительских прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, супруги состояли в браке с 2007 года и развелись в 2012 году, дети остались с матерью.

По судебному приказу 1/3 заработка и иного вида дохода бывшего мужа должна была быть удержана на содержание несовершеннолетних детей.

Мужчина периодически работал, однако алименты не платил. К февралю 2022 года задолженность составила 1 млн 571 тыс. рублей. В воспитании детей отец не участвовал, что и стало основанием для лишения его родительских прав.

Как отметили в суде, приставы-исполнители не проводили необходимым образом работу с должником.