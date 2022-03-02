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Тюменец задолжал детям полтора миллиона рублей

Общество, 13:27 02 марта 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменца, задолжавшего двоим детям более полутора миллионов рублей по алиментам, Ленинский районный суд лишил родительских прав. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, супруги состояли в браке с 2007 года и развелись в 2012 году, дети остались с матерью.

По судебному приказу 1/3 заработка и иного вида дохода бывшего мужа должна была быть удержана на содержание несовершеннолетних детей.

Мужчина периодически работал, однако алименты не платил. К февралю 2022 года задолженность составила 1 млн 571 тыс. рублей. В воспитании детей отец не участвовал, что и стало основанием для лишения его родительских прав.

Как отметили в суде, приставы-исполнители не проводили необходимым образом работу с должником.

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# алименты , судебные приставы

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