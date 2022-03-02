В Тюмени за нарушения при обрезке деревьев подрядчика штрафуют до 200 тысяч рублей

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Четыре нарушения при обрезке деревьев выявили в Тюмени с начала 2022 г., 31 подобное нарушение зафиксировали в 2021 году. Подрядным организациям, которые не соблюдают технологию обрезки и не уведомляют департамент городского хозяйства о работах, назначают административные штрафы.

От 20 тыс. до 100 тыс. рублей составляет административный штраф на юридическое лицо. Если же дерево повреждено либо погибло, то штраф уже будет от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, отмечают в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени.

При гибели растений к этой цифре добавляются суммы ущерба за уничтожение зеленых насаждений. Они рассчитываются по каждому дереву отдельно.

В 2021 году было выявлено 50 таких случаев. В пяти из них виновники незаконного сноса выявлены, 45 материалов по преступлениям в отношении зеленых насаждений передано в полицию. В нынешнем году зафиксировано два таких случая, виновники известны.