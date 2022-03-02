В Тюмени спасатели достали мужчину из коллектора

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования достали из канализационного коллектора мужчину на перекрестке улиц Александра Протазанова и Закалужской в Тюмени 1 марта.

"Помощь требовалась сотрудникам службы 03. Мужчину из коллектора достали при помощи лебедки и альпинистского снаряжения. После его передали сотрудникам скорой помощи", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №1.

В департаменте здравоохранения Тюменской области добавили, что сейчас пациент находится в реанимации моноинфекционного госпиталя. "Ему проводятся обследования и оказывается вся необходимая помощь по поводу пневмонии. Состояние стабильное", — сообщила пресс-секретарь департамента Анастасия Ергина.

Инна Пахомова