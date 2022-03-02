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Евгений Колтун призвал всех здравомыслящих людей России сплотиться вокруг президента России

Общество, 17:53 02 марта 2022

"Атлетический клуб "Антей" Евгений Колтун | Фото: "Атлетический клуб "Антей"

Все здравомыслящие люди России должны сейчас сплотиться вокруг президента России, принявшего такое сложно и ответственное решение по проведению специальной военной операции на Украине. Так считает президент Тюменского атлетического клуба "Антей", заслуженный тренер России Евгений Колтун.

"Эта операция успешно продолжается, решая поставленные задачи, - написал он на официальном сайте клуба "Антей". – Вооруженные силы России работают современным высокоточным оружием и не поражают жилые кварталы и социальные объекты. Установлены специальные свободные "коридоры" для выхода жителей из городов. Украинские же нацисты используют методы террористов, размещая остатки своей военной техники в жилых массивах, рядом с детскими садами, школами, больницами и удерживают жителей в заложниках. Они стреляют по своим же городам и людям, чтобы потом рассказать и показать по телевидению на Западе как "русские убивают мирных граждан Украины" - это очень подло и мерзко"!

Особенно встревожило Евгения Колтуна заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе от статуса неядерной державы. "Это еще в несколько раз повышает опасность такого "соседа", - уверен он. - Моя семья очень переживает за тот ужас, который устроили бандеровцы и нацисты в Украине, родине моих родителей, земле, где лежат мои деды".

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# Владимир Путин , Донбасс , Евгений Колтун

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