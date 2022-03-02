Жителям Донбасса расскажут о мерах поддержки по горячей линии службы 122

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР, открыли на базе службы 122, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для этого в интерактивное голосовое меню добавлен дополнительный пункт: "По вопросам оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, нажмите кнопку 4".

Обратившимся расскажут о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи.