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Жителям Донбасса расскажут о мерах поддержки по горячей линии службы 122

Общество, 14:24 02 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Горячую линию по вопросам помощи гражданам, самостоятельно прибывающим из ДНР и ЛНР, открыли на базе службы 122, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Для этого в интерактивное голосовое меню добавлен дополнительный пункт: "По вопросам оказания всесторонней помощи лицам, вынужденно прибывшим с территорий Донецкой и Луганской народных республик, нажмите кнопку 4".

Обратившимся расскажут о возможных мерах социальной поддержки и социально-бытовой помощи.

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# Донбасс , меры поддержки , система 122

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