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Тюменцам доступны билеты со скидкой на концерты по "масленичной" акции

Общество, 08:23 05 марта 2022

Тюменская филармония ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте

Билеты с 15% скидкой могут приобрести тюменцы в рамках "Масленичной" акции на три концерта, которые пройдут в Тюменской филармонии 6, 24 и 27 марта, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На 6 марта на 12 часов запланирован мюзикл "Аленький цветочек" по мотивам сказки Сергея Аксакова. Его представит Московский театр музыкальной антрепризы.

24 марта в 19 часов начнется фестиваль вокальных коллективов a‘cappella. В нем примут участие музыканты различных городов области, юные и профессиональные исполнители – те, чей уровень мастерства позволяет выступать в таком сложном жанре.

27 марта в 18 часов откроется "Весенний концерт". Его сыграет Тюменский филармонический оркестр. В программе: кантата "Весна" (Сергей Рахманинов), симфоническая картина "Весна" (Александр Глазунов), музыка к весенней сказке "Снегурочка" (Петр Чайковский).

Все выступления пройдут в концертном зале им. Ю. Гуляева. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

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# концерт , Тюменская филармония

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