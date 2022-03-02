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Владимир Якушев: ситуация в сфере финансов - под контролем

Политика, 19:22 02 марта 2022

Фото: uralfo.gov.ru

Финансовая система обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях, заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время рабочей встречи с председателем Уральского банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым.

Все системы и офисы Сбербанка работают в штатном режиме, сообщил Дмитрий Суховерхов. Клиентам - физическим и юридическим лицам - доступны их средства. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте проводятся, так же как и оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам, обмен валюты. Изменений по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам не будет.

"Мы понимаем, что есть ограничения, которые создают сложности, но в целом ситуация под контролем, повода для беспокойства нет", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , Сбербанк

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