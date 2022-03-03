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За повторную пьяную езду житель Тюменской области получил срок

Происшествия, 13:24 03 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Год и восемь месяцев проведет в колонии-поселении житель с. Каскара за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, суд лишил его водительских прав на пять с половиной лет, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как стало известно из материалов уголовного дела, в 2021 году мужчина за пьяную езду был приговорен к обязательным работам и лишен прав на два с половиной года.

Несмотря на это, он вновь сел за руль в состоянии опьянения. На ул. Школьной в с. Каскара он был остановлен сотрудниками ДПС. Освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян.

Учитывая непогашенную судимость, суд назначил мужчине год год восемь месяцев в колонии-поселении, лишив его прав пять лет шесть месяцев.

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# пьяная езда , суд

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