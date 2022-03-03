В Ишиме фирма выплатит штраф за незаконную установку вышки сотовой связи

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Штраф в размере 10 тыс. рублей выплатит компания "Т2 МОБАЙЛ" за незаконную установку вышки сотовой связи в Ишиме, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

С жалобой на нарушение санитарных норм в ведомство обратились местные жители. Специалисты Роспотребнадзора провели осмотр участка по ул. Осипенко, 75 и выявили ряд несоответствий. Они касаются требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. У фирмы также отсутствовало заключение о соответствии проекта объекта санитарным правилам.

Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Предприятию назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.