35 домашних кондитеров Тюмени станут участниками фестиваля "Торт 3.0"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

35 участников соберет фестиваль "Торт 3.0", который пройдет на рынке "Алебашевский bazar" в Тюмени 6 марта. В этот раз событие приурочено к Международному женскому дню. Торты, которые представят конкурсанты, будут соответствовать теме.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ведущий маркетолог рынка "Алебашевский bazar" Ольга Шестакова.

"21 человек из 35 участников фестиваля участвуют в конкурсе "Кондитер года". Это домашние кондитеры, которые изготавливают тортики на заказ. Остальные будут участвовать в ярмарке сладостей. Они смогут прийти и просто поторговать своими кондитерскими изделиями на наших витринах. Фестиваль проходит уже в третий раз. Он стал традиционным, набирает популярность среди кондитеров. Для оценки работ конкурсантов мы приглашаем топовых мастеров города", — говорит Ольга Шестакова.

Бесплатная дегустация конкурсных тортов пройдет с 10 до 12 часов. После тюменцы могут проголосовать за понравившиеся работы.

Победителю конкурса "Кондитер года" вручат комбайн стоимостью около 20 тыс. рублей. Для обладателей еще трех мест подготовили сертификаты от магазина Choco Brownie, призы от спонсоров. Организаторы предусмотрели 12 номинаций: "Самый большой торт", "Самый лучший разрез", "Самая лучшая начинка", "Резидент фестиваля", "Народный кондитер" и другие.

Также в программе фестиваля — мастер-классы для детей. С 12 до 14 часов юных горожан ждут на встрече по рисованию на печенье. С 14 до 15 часов маленьких посетителей научат изготавливать капкейки. В 15 часов снова начнется занятие по росписи печенья.

"Целый день на сцене будет развлекательная программа от агентства праздника DonLemon. Артисты предстанут в образе принцесс и будут играть с детьми. Фестиваль "Торт 3.0" продлится 6 марта с 10 до 21 часа. Посетители смогут купить сладости, подарочные наборы к 8 марта. Кроме того, на втором этаже в этот день будет проходить Igolka market, где можно приобрести изделия ручной работы", — добавила ведущий маркетолог рынка.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова